Koç Holding’den iddialara yanıt
Koç Holding, Ekrem İmamoğlu'na holdinglerinin uçağının tahsis edildiği iddiasına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.
Koç Holding, Ekrem İmamoğlu'na holdinglerinin uçağının tahsis edildiği iddiasına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.
Kaynak: Dunya.com
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