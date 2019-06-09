Koç Holding’den iddialara yanıt

Koç Holding, Ekrem İmamoğlu'na holdinglerinin uçağının tahsis edildiği iddiasına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Koç Holding’den iddialara yanıt

Koç Holding, Ekrem İmamoğlu'na holdinglerinin uçağının tahsis edildiği iddiasına, yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Kaynak: Dunya.com

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