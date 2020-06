Koç başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı Bursa'da eş zamanlı 33 adrese yapılan operasyonda, kapıları koç başlarıyla kırılan evlerden çok sayıda cephane çıktı.

Bursa'da eş zamanlı 33 adrese yapılan operasyonda, kapıları koç başlarıyla kırılan evlerden çok sayıda cephane çıktı. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İzmir'deki 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı operasyonda açılmayan kapılar koç başlarıyla kırıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 112 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği, 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi.

Ö.A, M.G, B.Ş, R.T, S.K, T.Ç, D.E, K.C, K.D, H.K, M.K, F.T, E.D, R.D, R.Ö, N.D, B.Ş, İ.K, E.C, S.A.Y, Ü.T, U.B, İ.T, K.A, N.A, S.B ve A.T isimli 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan sorgusu devam ederken, 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA