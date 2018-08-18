Koç Alana"Oğlak", Dana Alana "Koç" Hediye Ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan hayvan pazarında, bir üretici, 3 koç alana bir oğlak, bir dana alana yanında bir koçu hediye olarak veriyor.



Tekirdağ'da yıllardır besicilik yapan İrfan Akkaya, bir yıl boyunca özenle besleyip büyüttüğü hayvanlarını, satabilmek için Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına getirdi.



Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazara 120 hayvan getirdiği ve bayramın son gününe kadar bekleyeceğini söyledi.

Hayvan satışını hızlandırmak için promosyon yapmaya karar verdiğini ifade eden Akkaya, "30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Pazara 120 tane hayvan getirdim. Geçen yıla göre satışlarımız düşük. Daha dört tane hayvan satabildik. Alıcıları bekliyoruz.

Fiyatlar geçen yıla göre yükseldi insanların alım güçü düştü. Geçen yıl kuzunun baskülü 13 lirayken bu yıl 23 lira oldu. Geçen yıl bin 200 lira olan koç bu yıl bin 800 lira oldu. Halkımızda bu durumda almayacak gibi duruyor. Şu ana kadar 4 tane koç satabildim." dedi.

Akkaya, şimdiye kadar satışlarda çok hareketlilik olmadığını dile getirerek, "Pazar çok sakin pek gelen giden yok. Satışları hareketlendirmek için promosyon olarak 3 koç alana bir tane oğlak veriyorum. Büyükbaşlarda da bir tane alan bir koç veriyorum. Promosyona rağmen daha istediğimiz oranda satış yapamadık. Satışlarımız istediğimiz gibi olmazsa bayramın son gününe kadar buradayız." diye konuştu.