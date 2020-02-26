Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3)
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Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3)

4 TUTUKLAMAMuğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B.

26.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:40
Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (3)

4 TUTUKLAMA

Muğla'nın ilçesinde, alıcı görünümündeki ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi. Muhtar H. O., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı.


Kaynak: DHA

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