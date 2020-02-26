Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2)
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Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Ula ilçesinde, alıcı görünümündeki jandarma ekipleri tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K.

26.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:06
Kobra yılanı zehri operasyonunda muhtar da gözaltında (2)

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'nın ilçesinde, alıcı görünümündeki ekipleri tarafından,  71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ile suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö. ile diğer şüpheliler O.K., C.O., İ.E. ve S.B., adliyeye sevk edildi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Kaynak: DHA

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