Kobra Tarafından Isırılan Aref Türkiye'ye Döndü

Ünlü sihirbaz Aref, Antalya'da gösterisinden hemen önce bir kobranın saldırısına uğramıştı. Hastlıklı olduğu tespit edilen kobra tarafından ısırılan Aref panzehirin Türkiye'de olmaması nedeniyle uçak ambulansla Mısır'a gönderilmişti. Tedavi süresince kısmı felç geçiren Aref'ten iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan Aref Türkiye'ye döndü.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Genel sağlık durumu iyi olan Aref Ghafouri, taburcu edildi. Aref'in tedavisini takip eden Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Dr. Muhammed Şibli, illüzyonisti ısıran yılanın Mısır kobrası olduğunu söyledi. Bu yılan türünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşadığını, dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan biri olduğunu belirten Dr. Şibli, "Bu tür yılanların ısırığının tahribatı, vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılı. Zehri son derece öldürücüdür. İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda zaman belirlemek zor. Ancak tedavisi yapılmadığı takdirde ölüm kaçınılmazdır." dedi.