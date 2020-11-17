Kobra Murat kimdir? Kobra Murat hayatı ve biyografisi! Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat gerçek adı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kobra Murat, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kobra Murat hakkında merak edilenler. Kobra Murat hayatı ve biyografisi. Kobra Murat kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kobra Murat merak konusu oldu. İşte Kobra Murat hakkında merak edilen Kobra Murat kimdir, Kobra Murat hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra, evli ve 3 çocuk babasıdır. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendiren Murat Divandiler, Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkıları seslendiriyor. Kendine ait bir demoda evi vardır.