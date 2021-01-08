Kobra Murat kimdir? Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat nereli, kaç yaşında? Kobra Murat gerçek adı ne? Kobra Murat eşi ve çocukları!

Ünlü roman şarkıcı Kobra Murat, bugün Doya Doya Moda yarışmasına konuk oluyor! Şarkıları, dansları, sahne performansları ve sözleriyle milyonların dikkatini çeken Kobra Murat hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz! Kobra Murat kimdir? Kobra Murat nereli, kaç yaşında? Kobra Murat gerçek adı ne? Kobra Murat eşi ve çocukları kimdir?

Kobra Murat, şarkılarının sözleri, giyimiyle, sahne performanslarıyla ve danslarıyla dikkat çeken bir Roman şarkıcıdır. Neşeli yapısıyla roman camiasının dikkat çeken ismi Kobra Murat hakkındaki tüm detayları yazımızdan bulabilirsiniz! Kobra Murat kimdir? Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat nereli, kaç yaşında? Kobra Murat gerçek adı ne? Kobra Murat eşi ve çocukları! sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz!

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat gerçek adı: Murat Divandiler

Kobra Murat nereli: Roman asıllı İstanbullu

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir ve evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor. Kobra Murat Kalite ve Antalya Gaydası parçaları oldukça ünlüdür.