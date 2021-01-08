Kobra Murat kimdir? Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli? Kobra Murat şarkıları neler?

Televizyon ekranlarında yer alan programlara katılan ve magazin gündeminden düşmeyen Kobra Murat, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kobra Murat hakkında merak edilenler. Roman şarkıcı Kobra Murat hayatı ve biyografisi. Kobra Murat kimdir? Doya Doya Moda konuğu Kobra Murat kaç yaşında, nereli? Kobra Murat şarkıları neler?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kobra Murat merak konusu oldu. İşte Kobra Murat hakkında merak edilen Kobra Murat kimdir, Kobra Murat hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DOYA DOYA MODA KONUĞU KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Murat Kobra, evli ve 3 çocuk babasıdır. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

KOBRA MURAT ŞARKILARI

Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin gibi şarkılar yer alıyor. Kendine ait bir de moda evi vardır.