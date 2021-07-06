KOBİS'e 5 günde 1100 yeni üye

Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi projesinin üyelik sayısı, 5 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar 1100 kişiye ulaştı.

Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi projesinin üyelik sayısı, 5 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar 1100 kişiye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların vazgeçilmez eğlence ve ulaşım araçlarından biri haline geldi. Mobil kullanımı çok rahat olan KOBİS'in mobil ve web üyelik sayısı 5 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar 1100 kişiye ulaştı. 2021 yılı itibariyle 12 ilçede 74 istasyon, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS'in, 170 bin üyesi bulunuyor. Sürdürülebilir ve çevresel ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını teşvik eden Büyükşehir, yeni ağlarla bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını planlıyor.

İlçeler bisiklet yollarıyla birleşecek

Çalışmaları devam eden, "Bisiklet Yolları Tasarım Rehberi Oluşturulması ve Bisiklet Yolu Projeleri Hazırlanması" projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolları tasarım el kitabı oluşturacak. Derince Kent Merkezi ile İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçeleri güvenli bisiklet yolları ile birbirine entegre edilerek kent içi ulaşımda bisiklet kullanımı teşvik edilecek. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden başlayacak güzergah, hastanenin güneyindeki eski askeri alanda proje çalışması devam eden "sağlıklı yaşam parkına" uğrayarak Derince kent merkezi ve ardından yapım çalışmaları devam eden "Derince millet bahçesine" erişerek bu noktadan Sekapark'a entegre olacak.

İzmit Kent Merkezi Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında yayalaştırılacak bölgeye bisikletle ulaşımı teşvik edecek güzergah çalışması bu noktadan Yuvacık sapağına kadar devam edecek. Projenin ikinci kısmında ise güzergah, yoğun ziyaret alan Outlet Center ve 41Burda Alışveriş Merkezlerinin kesiştiği Hayrettin Uzun Caddesi'ni takip ederek Salim Dervişoğlu Caddesi'ne bağlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı