Kobiler 2019'da da Gto Akademi ile Büyüyecek

Gaziantep Ticaret Odası iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin GTO Akademi çatısı altında verdiği eğitimlere 2019 yılında da devam ediyor.

GTO Akademinin 2019 programı kapsamında 23-25 Ocak tarihlerinde ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje hazırlama eğitimi düzenlenecek.

Uzun yıllardır üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek olmak amacıyla, mesleki, kurumsal ve kişisel gelişim alanlarında eğitimler düzenleyen GTO, eğitim faaliyetlerine 2016 yılından bu yana GTO Akademi çatısı altında devam etmekte.

2019 yılı eğitimlerine 14-16 Ocak tarihlerinde "Marka Yönetimi ve Pazarlamada Markanın Önemi Eğitimi" ile başlayan ve eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifikalarını veren GTO Akademi, Ocak ayı eğitimlerine "Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" ile devam ediyor.

Proje hazırlama eğitimi ve GTO Akademi 2019 programı hakkında GTO'dan yapılan yazılı açıklamada "2018 yılında GTO Akademi tarafından düzenlenen 10 eğitime toplam 280 kişi katılım sağlamış ve katılımcıların memnuniyet oranı yüzde 90 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için Haziran sonuna kadar diksiyon, etkin sunum, iş İngilizcesi, temel ihracat, stratejik yönetim, zaman yönetimi, dijital pazarlama, mali kriz tedbirleri gibi çeşitli alanlara yönelik 11 eğitim programı planlanmıştır. Bu kapsamda, 23-25 Ocak 2019 tarihlerinde ulusal ve uluslararası fonlara yönelik Proje Hazırlama eğitimi düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA