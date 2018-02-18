Kobıl Kimdir?

KOBIL Ülke Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, KOBIL'i daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Mobil bankacılık ve internet bankacılığının gelişen trendinde kimlik doğrulamada çözümler ürettiklerini ifade eden Edin, KOBIL'in Türkiye'de 30 milyona yakın dijital kullanıcıdan 10 milyonunun güvenliğini sağladıklarını ve bankalarda yüksek limitli işlemlerde bir işlemin onaylanmasında dijital imza teknolojisiyle güvenliği sağladıklarını belirtti.