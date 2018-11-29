Kobigel ile Bingöl'de 9 İşletmeye Kaynak Aktarılacak

Bingöl'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya konulan KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında kabul edilen 9 proje ile işletmelere 3 milyon 698 bin lira kaynak aktarılacağı bildirildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Naci Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, imalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan KOBİ'lere büyük destek verildiğini ifade etti.

KOBİ'lerin ekonomideki paylarının arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOBİGEL proje teklif çağrısı sonuçlarının açıklandığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"KOBİGEL 2018 - 1. Çağrısında Proje Karar Kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, KOSGEB Bingöl Müdürlüğümüze sunulan 13 projeden 9 tanesi kabul edilerek, işletmelere 3 milyon 698 bin lira kaynak sağlanacak. 6 milyon 163 bin proje yatırım hacmi oluşturulacak ve 33 kişi istihdam edilecek."

Özdemir, ülke genelinde ise 2 bin 545 projenin kabul edildiğini ve işletmelere 734 milyon lira kaynak sağlanacağını anımsattı.