KOBİDER: Kamu bankalarının ödemeleri ertelemesi işletmelere nefes aldıracak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, kamu bankalarının müşterilerinin ödemelerini ertelemesine ilişkin, "Her ölçekte işletmenin nefes almasını sağlayacak.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, kamu bankalarının müşterilerinin ödemelerini ertelemesine ilişkin, "Her ölçekte işletmenin nefes almasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladığı destek paketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından kamu bankalarının destek paketlerini devreye almasının esnaf ve KOBİ'ler açısından fevkalade olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Özgenç, ödemelerin ertelenmesinin her ölçekte işletmelerin nefes almasını sağlayacağını kaydetti.

Özgenç, istihdamı koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması, işletmelerin vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi esnaf ve KOBİ'lerin bu sıkıntılı süreci aşmalarına imkan verecektir."

"Özel bankalar, belediyeler ve elektrik dağıtım firmaları da elini taşın altına koymalı"

Nurettin Özgenç, bu desteklere özel bankaların, belediyelerin ve elektrik dağıtım şirketlerinin de dahil olması, doğal gaz, elektrik ve su gibi zorunlu gider faturalarının 2-3 ay ertelenmesi veya diğer aylara taksitler halinde ötelenmesi gerektiğini bildirdi.

Özgenç, Türkiye ekonomisinin yüzde 31'ini oluşturan İstanbul'da, İSKİ, İGDAŞ ve CK Elektrik'in bu konuda öncü olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA