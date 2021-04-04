KOBİDER'den 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması
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KOBİDER'den 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
KOBİDER'den 103 emekli amiralin açıklamasına tepki Açıklaması

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "103 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip darbe imalı ortak bildiri yayımlamaları köhnemiş zihniyetin hezeyanlarıdır.

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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "103 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip darbe imalı ortak bildiri yayımlamaları köhnemiş zihniyetin hezeyanlarıdır." ifadesini kullandı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, "103 vesayetçi, darbeci zihniyet kalıntılarının", gece vakti yayımlamış oldukları ülke adına utanç verici bildiride özetle "Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" sözleri ile neyi amaçladıklarının gayet net olarak anlaşıldığını belirtti.

Özgenç, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışması bahanesiyle bir yerlere mesaj vermek istedikleri açık. 103 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışmasını bahane edip darbe imalı ortak bildiri yayımlamaları köhnemiş zihniyetin hezeyanlarıdır.

KOBİDER olarak, milli iradeyi hedef alan, geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla demokrasiye ayar vermeye kalkışan, darbe özlemi ile ülkenin zarar görmesine neden olan bu tür vesayetçi zihniyetlere dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Nitekim hiç kimse Türkiye'yi 3. dünya ülkeleri gibi göremez. Kaldı ki AB yolunda hızlı ve kararlı adımlarla ilerleyen, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmaya namzet ve 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye'nin milenyum çağında 3. dünya ülkeleri gibi darbe ve vesayet ile anılması kadar kötü bir şey olamaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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