KOBİDER Başkanı Özgenç: "Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması olumlu ancak yeterli değil"
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KOBİDER Başkanı Özgenç: "Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması olumlu ancak yeterli değil"

KOBİDER Başkanı Özgenç: 'Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması olumlu ancak yeterli değil'
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, yeni tedbirler arasında zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafı korumak açısından kısmen de olsa olumlu göründüğünü ancak yeterli olmadığını belirtti.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, yeni tedbirler arasında zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafı korumak açısından kısmen de olsa olumlu göründüğünü ancak yeterli olmadığını belirtti.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçilecek "tam kapanma" dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tedbirler arasında zincir marketlerin pazar günleri kapalı olmasının küçük esnafı korumak açısından kısmen de olsa olumlu göründüğünü ancak yeterli olmadığını aktaran Özgenç, şunları kaydetti:

"Bu hususta daha önceleri defaatle çağrıda bulunmuştuk ve biz KOBİDER olarak demiştik ki 'koronavirüs döneminde haksız rekabetin önlenmesi için marketlerin de hafta sonu kapatılması gerekir.' Bu çağrımız sonunda karşılık buldu ve zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Ancak zincir marketlerin 17 günlük tam kapanma sürecinde gıda ve temizlik maddeleri haricinde başka ürün satmaması lazım. Çünkü küçük esnaf, zincir marketlerin orantısız gücü altında eziliyor. Dolayısıyla tanınan imtiyazlar haksız rekabete yol açıyor."

Özgenç, zincir marketler ile züccaciye, tuhafiye, kırtasiye, kozmetik, kıyafet, elektronik, elektrikli ev aletleri, telefon ve aksesuarı, bilgisayar, saat, seyahat malzemeleri ve mobilya gibi aynı ürünlerin satışını yapan farklı iş kolundaki dükkanların genelge kapsamında kapalı olmasından dolayı haksız rekabet yaşandığını, hükümetin bu konuda ek düzenleme yaparak bu duruma çözüm getirmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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