KOBİDER Başkanı Özgenç: "Özel bankalar, esnaf ve KOBİ'lere destek olmalı" Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Deneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Özel bankalar, esnaf ve KOBİ'lere destek olmalı. Nitekim KOBİ'ler olarak biz, Kovid-19 krizinde yağmurda ıslanırken, hangi banka bize şemsiye açarsa güneşli havada da o bankanın yanında olacağız.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Deneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Özel bankalar, esnaf ve KOBİ'lere destek olmalı. Nitekim KOBİ'ler olarak biz, Kovid-19 krizinde yağmurda ıslanırken, hangi banka bize şemsiye açarsa güneşli havada da o bankanın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilirken, özel bankaların esnaf ve KOBİ'lere destek olması gerektiğini belirtti.

Özgenç, "Türkiye'yi haylice etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde, devletin imkanları dahilinde yaptığı desteklerin yanında özel sektör bankacılığın da desteklerini görmek isterdik. Bir kere, 'Bankalar güneşli havada şemsiyeyi gösterir, yağmur yağmaya başladığında ilk önce kendine tutar.' anlayışından vazgeçmeli. Zor zamanlarda reel sektörün yanında olmayan bankaları, iyi zamanda ne yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

KOBİ'lerin Türkiye'deki işletmelerin neredeyse yüzde yüze yakınını oluşturduğunu belirten Özgenç, istihdamın yüzde 68'ini karşılayan KOBİ'lerin bankalar için büyük bir potansiyel olduğuna işaret etti.

Sayıları 2 milyon 300 bini aşkın olan KOBİ'lerin, Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynadığına değinen Özgenç, "Özel bankalar, esnaf ve KOBİ'lere destek olmalı. Özel bankaların da üzerlerine düşenleri yapmalarını istiyor ve bekliyoruz. Nitekim KOBİ'ler olarak biz, koronavirüs krizinde yağmurda ıslanırken hangi banka bize şemsiye açarsa güneşli havada da o bankanın yanında olacağız. Dolayısıyla bizim slogana değil, şemsiye açan bankaya ihtiyacımız var, yağmurdan kaçana değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA