KOBİDER Başkanı Özgenç, "market tedbirleri" konulu genelgeyi değerlendirdi Açıklaması
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KOBİDER Başkanı Özgenç, "market tedbirleri" konulu genelgeyi değerlendirdi Açıklaması

KOBİDER Başkanı Özgenç, 'market tedbirleri' konulu genelgeyi değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, "market tedbirleri" konulu genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, "market tedbirleri" konulu genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek olmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "market tedbirleri" konulu genelgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genelge ile 7 Mayıs Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünlerinin (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek olmasının yerinde bir karar olduğunu belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Ayrıca, daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek olması haksız rekabeti önleyecektir. Hakkaniyetsizliğe maruz kalan küçük esnafın durumunu dile getirerek yaptığımız bu önemli çağrıya duyarsız kalmayan hükümetimize teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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