KOBİDER Başkanı Özgenç: "Kovid-19'dan zarar gören tüm ülkeler Çin'e dava açmalı"
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KOBİDER Başkanı Özgenç: "Kovid-19'dan zarar gören tüm ülkeler Çin'e dava açmalı"

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Tüm zarar gören ülkeler, işletme sahipleri ve vatandaşlar pandemiye dönüşen koronavirüsü dünyaya yayan Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı ülkeler nezdinde birlik olup dava açmalıdır.

KOBİDER Başkanı Özgenç:
30.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:06

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "Tüm zarar gören ülkeler, işletme sahipleri ve vatandaşlar pandemiye dönüşen koronavirüsü dünyaya yayan Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı ülkeler nezdinde birlik olup dava açmalıdır. Açılacak bu dava sonucu Çin, trilyonlarca dolar tazminata mahkum edilebilir." ifadelerini kullandı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştüğünü ve dünya genelindeki koronavirüs vaka verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre 29 Nisan itibarıyla vaka sayısının 3 milyon 200 bini aştığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 230 bine yaklaştığını anımsattı.

Kısa bir süre sonra Çin'in Türkiye dahil birçok dünya ülkesinde kitlesel ölümlere ve ekonomik krizlere yol açan Kovid-19 salgınını fırsata çevirdiğini belirten Özgenç, Çin'in hızlı tanı kiti, sağlık ekipmanları ve tıbbi malzemeler satarak ekonomisine canlandırdığını kaydetti.

Özgenç, ABD'de avukatların, Nijerya'da da savcıların Çin'e karşı Kovid-19 davası açtığını, bu ülkelerin koronavirüs salgınının yol açtığı zararları kapatması için Çin'den tazminat talep edeceğini aktardı.

"Türkiye de maddi ve manevi olarak zararda"

Türkiye'nin de maddi ve manevi olarak zararda olduğunu belirten Özgenç, "Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı'nca hükümet genelgesiyle alınan tedbirler kapsamında 81 ilde geçici süreyle lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi 150 bini aşkın iş yeri kapandı. Bunun en az iki misli kadar da dükkan ve iş yeri müşteri yokluğundan dolayı kapatıldı. Bahsi geçen işletmeler her gün topluma hizmet veren, yüksek ciro yapan yerlerdir. Bu yerlerin ne kadar süre kapalı olacağı belli olmadan kapalı kalması, faaliyetlerinin sınırlandırılması, yani para kazanma imkanının belirsiz bir süre için ortadan kalkması veya oldukça azalması, bir yandan elemanlarına maaş ödemek ve sigorta primini yatırmak, bir yandan fatura ödemek ve işletmenin, dükkanın kirasını vermek zorunda olan esnafı endişelendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin, trilyonlarca dolar tazminata mahkum edilebilir"

Nurettin Özgenç, Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde insanların, hem maddi hem de manevi açıdan birçok zarar gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla tüm zarar gören ülkeler, işletme sahipleri ve vatandaşlar pandemiye dönüşen koronavirüsü dünyaya yayan Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı ülkeler nezdinde birlik olup dava açmalıdır. Açılacak bu dava sonucu Çin, trilyonlarca dolar tazminata mahkum edilebilir. Kaldı ki Çin'e böyle bir nedenle dava açılmasını sağlayacak bir uluslararası hukuk düzenlemesinin varlığı çok tartışmalı bir durum olsa dahi açılması mümkündür. Zira bu dava, BM'nin yargılama organı Lahey Adalet Divanı tarafından ele alınabilir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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