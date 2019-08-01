KOBİ ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kredi faizinde indirim

Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 15,19'dan yüzde 11,84 seviyesine indirdi.

Türk Eximbank'tan yapılan duyuruya göre, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını yüzde 15,19'dan yüzde 11,84 seviyesine indirildi. Söz konusu değişiklik oransal olarak yüzde 22 düzeyinde bir indirime tekabül ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre son 2 ayda TL kredilerde yaklaşık 6 puanlık indirim yapıldığı ve faiz oranlarındaki aşağı yönlü trende paralel olarak faiz indirimlerine devam edileceği bildirildi. Genel olarak faizlerdeki düşüşün ekonomideki canlanmayı arttırması beklenirken Eximbank'ın cazip faiz oranlarının da ihracatçılarımızın rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Türk Eximbank 2019 yılının ilk 7 ayında toplam 25,4 milyar dolar olan ihracat desteğini yıl sonunda 48,4 milyar dolara yükseltmeyi ve destek verdiği ihracatçı sayısını 12 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA