KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor
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KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

11.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
KOBİ ve girişimciler Ar-Ge ve inovasyonu konuşmak için buluşuyor

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen ve işletmelerle KOBİ'lerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan "Rekabetçi Sektörler Programı"nın tanıtım etkinliği 15-16 Mart'ta yapılacak.

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanıyla yürütülen ve işletmelerle KOBİ'lerin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan "Rekabetçi Sektörler Programı"nın tanıtım etkinliği 15-16 Mart'ta yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, Ankara'da düzenlenecek.

"Etkisi ve Ötesi" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, programın ikinci döneminde destek alan projelerin faydalanıcıları, iki gün boyunca uzmanlarla birlikte programın ve projelerin ülke ekonomisine etkilerini ve gelecek dönemde yapılacakları masaya yatıracak.

2007'de uygulanmaya başlanan ve iki dönemde yaklaşık 800 milyon avro bütçeyle 87 projenin geliştirildiği Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönem çalışmaları hızla devam ediyor.

Tanıtım etkinliğinde, Türkiye'deki işletmelerin rekabet gücünü artırma yolları konuşulacak, teknolojik gelişmeler ışığında yol haritası oluşturulacak. Kovid-19 salgını sonrası daha da önemli hale gelen dijital dönüşüm, salgının getirdiği zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri de toplantıda ele alınacak konular arasında olacak.

Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri konuşulacak

Bakan Varank, toplantının ilk gününde, "Yenilik ve Teknoloji: Yeni zorluklar ve yeni projeler" başlıklı bir konuşma yapacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da toplantıda, Avrupa'nın rekabet gücünü ve yenilikçiliğini anlatacak. Büyükelçi, Türkiye ile AB'nin sanayi ve teknoloji alanında yürüttüğü iş birliği üzerinde de duracak.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın tema konuşmasını yapacağı program, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve yenilik odaklı üretim kültürünün Türkiye'de yaygınlaştırılması için yürütülen projelerin uzmanlar tarafından tartışılacağı panellerle devam edecek.

Sürdürülebilir büyüme için Ar-Ge ve "Yeşil Mutabakat"

Gazeteci Fırat Gazel'in başkanlığında gerçekleştirilecek ilk panel, "Türkiye'de Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme" olacak. Panelde, Türkiye'deki Ar-Ge ve yenilikçilikle enerji ve doğal kaynaklar alanında KOBİ'lerin ihtiyaçları ve rekabet avantajları tartışılacak.

Panel kapsamında AB'nin 2050'ye kadar ekonomik büyümeyi kaynak bağımlılığından kurtaracak biçimde dönüştürme stratejisi olan "Yeşil Mutabakat" da ele alınacak. Bu çerçevede Türk girişimcilerinin ve KOBİ'lerinin rekabet güçlerini artırmak için neler yapmaları gerektiği, hangi enerji kaynaklarını nasıl kullanılabilecekleri, ayrıca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği de tartışılacak.

Türkiye'de "Rekabetçiliğin Artırılması İçin Projelerin ve Faaliyetlerin Desteklenmesi" başlıklı panelde ise tasarım, ürün geliştirme, dijital yenilik ve yaratıcı endüstriler" konuşulacak. KOBİ'lerin rekabetçiliğinin dünyada hızla değişen trendler ekseninde tartışılacağı paneli gazeteci Açıl Sezen yönetecek. "Yaratıcı Endüstrilerin Türkiye ve Avrupa'nın Geleceği İçin Önemi" başlığı, oturumun bir başka gündem maddesi olacak.

Gerçekleştirilecek üçüncü panelde bugüne kadar büyümeyi üstlenen geleneksel sektörlerin nasıl daha inovatif hale getirilebileceği ve üniversite-sanayi iş birliklerinin yenilik politikalarına nasıl katkı sağlayacağı sorularına yanıt aranacak. Gazeteci Ahmed Arpat'ın yöneteceği panelde ayrıca yenilik ve rekabet edebilirlik için kurumsal kapasitenin artırılmasının yolları ve önemi de ele alınacak.

IPA'da yeni dönem

İki gün sürecek etkinliğin ilk gününde Rekabetçi Sektörler Programı'nın etkisine odaklanılırken, ikinci günde ise hazırlıklarına geçen yıl başlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) üçüncü dönemi çerçevesi ve çalışmaları katılımcılara aktarılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına proje sunan akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından sanayiciler ve kamu çalışanları oturumlarda bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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