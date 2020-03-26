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Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Ekonomi

KOBİ'lerin tanımı yeniden yapılmalı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını belirtti.

26.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:27
KOBİ'lerin tanımı yeniden yapılmalı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını belirtti

Kaynak: Dunya.com

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