KOBİ'lerin tanımı yeniden yapılmalı Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını belirtti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını belirtti Kaynak: Dunya.com