"KOBİ'lerin ihracattaki alacak riskinin yüzde 90'ını garanti ediyoruz"

23.08.2019 11:42

Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, "Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. Bu da onlar için yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarda tutunma konusunda çok önemli. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'na katılmak için geldiği kentte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gültekin, ihracat destek kuruluşu olarak 1987 yılında kurulduklarını belirterek, ihracatın finansman ve alacak sigortası anlamında desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'de ihracatın dörtte birinden fazlasını destekler konuma geldiklerini aktaran Gültekin, daha fazla ihracatçıya ulaşarak destek miktarlarını artırmak istediklerini kaydetti.

Gültekin, ekonomi için KOBİ'lerin önemine işaret ederek, "İhracat tarafında da KOBİ'lerin önemli bir ağırlığı var. Mevcut müşterilerimizin yüzde 72'si KOBİ'lerden oluşuyor. 12 bin civarında müşterimiz olduğunu düşündüğümüzde 9 bine yakını KOBİ. Onlara ayrıcalıklar da tanıyarak özellikle düşük faizli TL kredilerimizden faydalandırarak ve diğer ürünlerimizde de öncelik sunarak finansal açıdan destek sağlamayı arzuluyoruz. Onların finansman maliyetlerini azaltmak istiyoruz." diye konuştu.

"İhracatta finansman ve sigorta desteği önemli"

İhracat potansiyeli olan, henüz başlamamış ya da başlasa bile az ihracatı olan KOBİ'lere yakın olmaya çalıştıklarını anlatan Gültekin, tüm şubelerinin KOBİ'lere hem finansal açıdan destek vermek hem de ihracata hazır hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Gültekin, Türk lirası kredi kaynaklarının piyasadaki faiz oranlarının altında olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 8 milyar liralık bir öz kaynağımız var. Bunun hemen hemen tamamını KOBİ'lerimize kullandırıyoruz. Finansman maliyetimiz çok düşük düzeyde. İhracatta en önemli şey; finansman, bu çok önemli bir teşvik. Diğeri de sigorta desteği. İhracatçı KOBİ'lerimizin önemli sorunlarından birisi, farklı ülkelerdeki alıcılarının finansal durumları hakkında bilgi sahibi olamamalı. Biz de orada 'Gelin, bu alıcılarınızla alakalı riskleri biz alalım. Sigorta yapalım, siz gönül rahatlığıyla ihracat yapın.' diyoruz. Onların bu alacak riskini kapsamış oluyoruz.

Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ'mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. Bu da onlar için yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarda tutunma konusunda çok önemli. KOBİ'lerimizin alacaklarının yüzde 90'ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz. Siz ihracatınızı yapın, gönlünüz rahat olsun. Ondan sonrası risk bize ait ve finansman desteğimiz de var. İhracata hazırlık aşamasında da ihracatı gerçekleştirmeden öncede de mal tedarik edeceksiniz, işçinize maaş ödeyeceksiniz, bakım giderleriniz olacak. Orada da diğer ticari bankalara nazaran Türk Eximbank'ın çok ucuz finansman imkanlarından faydalanacaksınız. Dolayısıyla ihracatçı KOBİ'nin, Türk Eximbank yuvası olması gerekiyor."

"İhracatçılar, minimum işlem maliyetiyle finansman ve sigorta hizmetlerine kavuşabilecek"

İhracatçının desteklere ulaşımını kolaylaştırmak için elektronik dönüşüm projeleri olduğunu anlatan Gültekin, bu şekilde işlemleri hızlandıracaklarını söyledi.

Gültekin, taahhüt kapatma, teminat mektubu gibi konularda yapacakları elektronik uygulamalarla bu işlemleri de hızlandıracaklarını dile getirerek, ihracatçıların minimum işlem maliyetiyle finansman ve sigorta hizmetlerine kavuşabileceğini kaydetti.

Her ihracatçıya ulaşarak imkanlarını anlatmak istediklerini belirten Gültekin, "İhracatın şu anda yüzde 26 civarındaki kısmını destekliyoruz. Yıl sonuna kadar bu desteğimizi yüzde 27'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Yüzde 1'lik her bir dilim milyarlarca doları ifade ediyor. Yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 49 milyar dolarlık bir desteğimiz olacak. Bunun 19 milyar doları sigorta şeklinde olacak, geri kalan kısmı da kredi şeklinde olacak. Müşteri sayısı olarak da 12 bin 500 ihracatçımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda 11 bin 500 civarındayız. Yıl sonuna kadar bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA