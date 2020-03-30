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Aras Cargo, Ekonomi

KOBİ'lerin e-ticaretteki tercihi yine Aras Kargo oldu

Aras Kargo, 2019 KOBİ E-Ticaret Raporu'na göre yüzde 34 ile bu yıl da "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" oldu.

30.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:32
KOBİ'lerin e-ticaretteki tercihi yine Aras Kargo oldu

Aras Kargo, 2019 KOBİ E-Ticaret Raporu'na göre yüzde 34 ile bu yıl da "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" oldu.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından 5 milyonu aşkın sipariş ve 42 milyon ürün satışının incelenerek hazırlandığı KOBİ E-Ticaret Raporu'na göre Aras Kargo, yüzde 34 ile bu yıl da "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi seçildi.

KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerini ortaya koymak amacıyla 2013 yılından bu yana yayımlanan raporda Aras Kargo, siparişlerdeki kargo şirketi tercihlerinde yüzde 34 ile birinciliğe yerleşerek, son 3 yıldır olan liderliğini korudu.

Raporda, 2018 yılına göre yüzde 25 artışla 8 bini aşan IdeaSoft altyapısını kullanan sanal mağazadan satılan toplam 42 milyon ürün mercek altına alındı. 2018 yılında internetten yapılan alışverişlerin yüzde 49'unda ücretsiz kargo olanağı sunulurken, 2019 yılında bu oran yüzde 51'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 3 yıldır istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aras Kargo olarak e-ticaretle birlikte büyüyen kargo sektöründe dünyanın önemli aktörlerinden biri olma hedefiyle çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda teknoloji alanına yaptığımız yatırımlarımızı yoğunlaştırdık. Hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerimizi yüksek teknolojilerle donattık. Dijital dönüşüm yatırımlarımız sadece transfer merkezlerini dönüştürmekle sınırlı kalmadı. İş süreçlerimizi de dijitalleştirerek operasyonel verimliliğimizi ve müşteri memnuniyetini hep en üst seviyede tutmaya özen gösterdik. Sunduğumuz bu hizmetin sektörün önemli kuruluşları tarafından da takdir edilmesi bizler için gurur verici. 3 yıldır istikrarlı bir şekilde bu başarıyı elde etmemizde büyük katkısı olan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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