Kobi'lerin E-ticaretteki Tercihi Aras Kargo Oldu

KOBİ E-ticaret Raporu'na göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketinin Aras Kargo olduğu duyuruldu.

Son dönemlerde özellikle teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından yayınlanan KOBİ E-Ticaret Raporu 2017' sonuçlarına göre KOBİ'lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi olduğunu duyurdu.

Aras Kargo yüzde 34 ile ilk sırada

Yapılan açıklamaya göre KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerine ışık tutmak amacıyla hazırlanan rapora göre 6 bin 500'den fazla sanal mağazadan 2017 yılında verilen 3 milyonu aşkın sipariş analiz edildi. Buna göre kullanıcılar, kargo şirketi tercihlerine göre siparişlerinin yüzde 34'ünü Aras Kargo ile teslimat talebinde bulundu. Raporun sonuçlarına göre her 3 siparişten biri mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleştirildi. Marmara; internetten en çok alışveriş yapan bölge olurken, tüketicilerin alışveriş için en çok pazartesi gününü tercih etti. Online siparişler zamanlamalarına göre incelendiğinde ise kullanıcıların 14.00-16.00 saatleri arasında internetten alışveriş yapmayı tercih ettiği görüldü.

5 büyük transfer merkezini yenileyecek ve teknolojik hale getirecek

Şirket, e-ticaretin ivme kattığı kargo sektöründe dünyadaki önemli oyunculardan biri olabilmek için hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden İkitelli Transfer Merkezi teknolojik olarak yeniledi. Bu yatırımla birlikte İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi'nde kapasitesi saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bin'e çıktı. Ayrıca geçtiğimiz yılın son çeyreğinde dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba ile anlaşma imzalandı. Aras Kargo, 2020'ye kadar yapacağı 30 milyon Euro'luk yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa'da 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunmayı planlıyor. Böylece kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlamayı ve müşteri memnuniyetini artıran çözümleri ön plana çıkarmayı hedefliyor. - İSTANBUL