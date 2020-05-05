HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KOBİ'lerin alacakları Aksigorta ile güvence altında

KOBİ'lerin alacakları Aksigorta ile güvence altında
05.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:06

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, tahsilat sorunlarını ortadan kaldıracak Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'lere sunuyor.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, tahsilat sorunlarını ortadan kaldıracak Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'lere sunuyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Aksigorta, KOBİ'lerin tahsilat sorununu hafifletecek Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı öneriyor. KOBİ'lerin çalışacakları firmaları seçerken danışmanlık desteği de sunan Aksigorta, KOBİ'lerin bu şansı kullanarak iş yapmaktan korkmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ekonomik risklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir önlem olacağını belirtti.

Altıngöz, "Finansal açıdan zor durumda olan KOBİ'lerimize destek oluyoruz. Tahsilatlarını gerçekleştirmekte zorlanan KOBİ'lerimize, bu zorlayıcı süreçte Aksigorta olarak destek olmayı sürdüreceğiz. Devlet Destekli Alacak Sigortası'na sahip olan KOBİ'lerimizin alacaklarını teminat altına alıyoruz. Ayrıca, KOBİ'lerimizin çalışacakları firmaları seçerken de danışmanlık hizmeti veriyoruz. İş yapmaktan endişe etmelerini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigorta poliçesi ile firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına aldıklarını belirten Altıngöz, kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının, iflas, konkordato, tasfiye gibi hukuki durumlarla temerrüde düşmesini teminat altına almayı amaçladıklarını kaydetti.

Müşterilerinin finansal durumlarını izleyerek KOBİ'lerin risk yönetimini desteklediklerini aktaran Altıngöz, "Bu ürünle, işletmeyi öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı koruyor; finansal yapılarını güçlendiriyor; kredibilitesini artırıyoruz. Böylelikle KOBİ'lerin finansal problemlerini bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünün bir diğer önemli özelliği ise Aksigorta'nın müşterilerine yeni müşteriler konusunda da danışmanlık hizmeti sunması. Bu sayede satışlarını artırıyor ve şirketlerin büyümesine de katkı sağlamış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var Ekonomi
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak Ekonomi
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı Ekonomi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Ekonomi
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Ekonomi
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,05'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 7,04'ten işlem görüyor
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Pınar Altuğ Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Gökhan Gönül Bülent Uygun Loris Karius Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: KOBİ'lerin alacakları Aksigorta ile güvence altında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:30:58. #1.14#
title