ING'den yeni KOBİ Dijital müşterilerine yönelik kampanya

ING Türkiye, ilk kez ING'li olacak yeni KOBİ müşterilerine yönelik üye iş yeri ücreti ödemesiz POS Ekstra kampanyasını hayata geçirdi.

ING Türkiye, ilk kez ING'li olacak yeni KOBİ müşterilerine yönelik üye iş yeri ücreti ödemesiz POS Ekstra kampanyasını hayata geçirdi.

ING Türkiye açıklamasına göre, KOBİ'lere özel yenilikçi ürün ve hizmetlerle işletmelere fayda sağlamayı hedefleyen ING Türkiye, yeni müşterilerine yönelik avantajlı POS Ekstra kampanyası ile KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor. İlk 1.000 yeni KOBİ müşterisi ile sınırlı olan kampanya kapsamında, yeni ING'li işletme sahipleri yalnızca dijital kanallardan edinebildikleri POS Ekstra ürünüyle ING Business Banka Kartları ile aylık 3 bin TL ve üzeri harcama yaptıklarında, 20 bin TL ciroya kadar "yüzde sıfır" üye iş yeri ücreti avantajından faydalanabiliyor ve POS yazılım, donanım ve bakım ücreti ödemiyor.

5 Temmuz itibarıyla başvuruların başladığı kampanya kapsamında, yeni KOBİ Dijital müşterileri kampanyaya dahil olmaları durumunda üç ay boyunca "yüzde sıfır" üye işyeri ücreti avantajından yararlanabilecek.

POS Ekstra işletmelerin aylık masrafları azalıyor

Açıklamaya göre, yalnızca dijital kanallardan edinilebilen POS Ekstra ile ING KOBİ Dijital dünyasında yerini alan işletme sahipleri hem harcama yaptıkça kazanıyor hem de para transferi, aylık POS bakım ücreti gibi masrafları yapmıyor. POS Ekstra'nın avantajlarından yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin ING Business Banka Kartları ile aylık 3 bin TL harcama yapmaları yeterli oluyor. Fatura, market, akaryakıt, restoran, kafe gibi harcamaların sonucunda aylık 3 bin TL limitine ulaşan yeni ING'li işletme sahipleri, tek çekimde "yüzde sıfır" üye işyeri ücreti avantajından faydalanıyorlar.

ING Türkiye'nin POS Ekstra üyesi iş yeri sahiplerine sunduğu avantajlar, ayrıcalıklı üye iş yeri ücreti ile sınırlı kalmıyor. Ayrıca havale-EFT ücreti ödemeyen POS Ekstra'lılar, tüm bankaların ATM'lerinden ayda altı kez ücretsiz olarak para çekip yatırabiliyor. Üye iş yeri sahipleri ayrıca, sabit, mobil veya yazarkasa POS fark etmeksizin kullandıkları POS için aylık yazılım, donanım, bakım ücreti de ödemiyor.

"KOBİ'lerin yanında olarak işletmelere ve ülke ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, salgın döneminde ekonomik eksende müşterilerine destek vermeyi önceliklendirdiklerini belirterek, "KOBİ'lerin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna inanıyor, işletmelere özel yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle işletmelere fayda sağlamayı hedefliyor, aynı zamanda onların müşteri memnuniyetinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Pandemi nedeniyle oluşan zorlu piyasa koşullarında KOBİ'leri desteklemeyi önemsiyoruz, bu kapsamda yeni POS Ekstra kampanyamız ile üç ay boyunca 'yüzde sıfır' üye iş yeri ücreti fırsatını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle KOBİ'lerin yanında olarak işletmelere ve ülke ekonomisine olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak