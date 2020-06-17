KOBİ'lere ücretsiz dijital pazarlama desteği
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KOBİ'lere ücretsiz dijital pazarlama desteği

Koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ'lerin hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak projeyle Haziran sonuna kadar ücretsiz dijital pazarlama desteği verilecek.

KOBİ'lere ücretsiz dijital pazarlama desteği
17.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:48

Facebook'un Future of Business raporuna göre, Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 71'i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ'lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58. Bu durum, markaları arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor. KOBİ'ler dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili adımlar atma konusunda çaba gösteriyor.

Koronavirüs nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek

Google SMB Premier partnerlerinden EG Bilişim Teknolojileri tarafından hizmete sunulan "Yeni başlayanlar için Google Ads reklamları" destek paketleri, dijital pazarlama ile henüz tanışmamış işletmelerin bu alanı etkin kullanarak ekonomik performanslarını artırmayı hedefliyor. Haziran sonuna kadar ücretsiz kullanılabilen reklam paketleri cazip çözümler sağlıyor. Koronavirüs sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacak destek, kurulum hizmeti ve opsiyonel olarak sunulan optimizasyon, iletişim ve ileri seviye hizmetler ile işletmelerin dijital dünyada daha etkin rol oynamasını sağlıyor.

KOBİ'ler için dijital doping

Koronavürüs nedeniyle hedef kitlelerine ulaşamayan işletmeler için geliştirdikleri destek paketlerine değinen EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül şu bilgileri verdi: "Türk ekonomi yapısının yüzde 99,83'ünü oluşturan KOBİ'lerin koronavirüs nedeniyle yaşadığı pazarlama sıkıntısını minimalize etmek üzere farklı hizmet kapsamı bulunan üç ayrı dijital pazarlama paketini kullanıma sunduk. 'Yeni başlayanlar için Google Ads reklamları' paketlerimiz ile etkin destek ve hizmetlerle KOBİ'lerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmadaki paylarını artırmalarına katkı sağlıyoruz. İşletmelerin bu hizmetten ücretsiz faydalanmaları için linkte açılacak formu doldurmaları yeterli. Ardından Google Ads reklam hesapları ve reklam kampanyaları ücretsiz olarak açılacak ve herhangi bir hizmet bedeli ödemeyecekler."

Kaynak: Bültenler

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