Kobi'lere Nefes Kredisi

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Nefes Kredisi'nin finansal sorun yaşayan işletmelere katkı sağlayacağını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finans sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Nefes Kredisi projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

İşletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan birisinin finansman erişiminde yaşanan sıkıntılar ve kredi faizleri olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin bugünden itibaren odamızdan faaliyet belgelerini alarak Nefes Kredisi için Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası ve Denizbank şubelerinden herhangi birine başvuru yapmaları yeterlidir. Kredinin limiti 50 bin lira olup, kredinin brüt aylık faiz oranı yüzde 0,99 ve masraf ücreti en fazla 48 liradır. Kredi Garanti Fonu, Nefes Kredisi Projesi kapsamında KOBİ'lerimize yüzde 80 oranında hazine destekli kefalet sağlayacak. Finansmana erişim konusunda destek olacak olan Nefes Kredisi kampanyasının işletmelere hayırlı olmasını diliyorum."