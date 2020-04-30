HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri

Generali Sigorta, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomisi ciddi zarar gören KOBİ'ler için atılacak küçük adımların dahi fark oluşturduğunu belirterek, salgın sürecinde gelirlerini artıracak öneriler sundu.

KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
30.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:55

Generali Sigorta, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomisi ciddi zarar gören KOBİ'ler için atılacak küçük adımların dahi fark oluşturduğunu belirterek, salgın sürecinde gelirlerini artıracak öneriler sundu.

Günlük hayatı ve alışkanlıkları derinden değiştirmeye devam eden koronavirüs salgını, ekonomiyi de ciddi ölçüde etkilemeyi sürdürüyor. Salgının ekonomik etkilerini en çok hissedenlerin başında ise, her ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de son derece önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler geliyor. Türkiye'nin önemli sigorta şirketi Generali Sigorta, bu kritik dönemde atılacak küçük adımların dahi fark oluşturduğu gerçeğiyle KOBİ'lere salgın sürecinde gelirlerini artıracak öneriler sundu.

Yapılan açıklamada şirketin 7 önerisi şöyle sıralandı:

Öncelikle finansal durumunuzu analiz edin

"Öngörülemeyen salgın, kriz senaryoları bulunan işletmeler için dahi birçok sorunu ve soruyu beraberinde getirdi. Ani gelişen ve tüm sektörleri etkileyen salgın dolayısıyla KOBİ'ler mevcut finansal durumlarını analiz etme şansına yeni yeni ulaşıyor. Öncelikle, gelirinizi artıracak noktaları görmek ve işletmeniz hakkında bilinçli kararlar verebilmek adına mevcut finansal durumunuzu analiz edin.

Mevcut müşterilerinize odaklanın

Salgın dönemi yalnızca KOBİ'leri değil müşterileri de derinden etkiliyor. Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya daha fazla odaklanın. Hem işletmenizin cirosuna katkı sağlayacak hem de müşterilerinizin etkilenen alım gücüne hitap edecek indirimler, öneriler, kampanyalar, teslimat fırsatları sunun. Bu kritik dönemde müşterinizin yanında olduğunuzu hissettirin.

Mümkünse pazarlamanıza yatırımı sürdürün

Kritik dönemlerde yapılan hataların başında işletmelerin pazarlama bütçelerini tamamen kısması geliyor. Ancak yaşanan gelir kayıplarına rağmen ayağı pedaldan tamamen çekmek yerine, mümkünse müşteriler ile iletişimi sürdürecek ve yeni müşterilere ulaşılmasını sağlayacak dijital pazarlama ve dijital PR çalışmalarına bütçe ayırın.

Dijital dünyayı kullanın

Türkiye'de toplamda 60 milyondan fazla internet kullanıcısı bulunuyor. Öte yandan, toplam ülke nüfusunun hemen hemen yüzde 70'i ise sosyal medya kullanıcısı. Özellikle de karantina süreci ile birlikte insanların daha fazla zaman geçirdiği dijital dünya, ürün ve hizmetlere dair reklamlar için potansiyel bir öneme sahip. Sosyal medya, KOBİ'lerin hedef kitlelerine doğrudan dokunmalarına olanak sağlarken, aynı zamanda bu kritik dönemde hem küçük bütçelerle hedef kitlelere ulaşılmasına hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesine olanak sunuyor.

E-posta pazarlamayı deneyin

Kişiye özel e-posta gönderimi, özellikle kritik dönemlerde KOBİ'lerin daha fazla geri dönüş almalarına olanak sağlıyor. Web sayfasında tüketicilerin gezindikleri kategorilerin ve ürünlerin bilgisi kullanılarak kişiye özel atılan e-postalar, KOBİ'lerin rekabette ön plana çıkmasına olanak sunuyor.

Çalışan memnuniyetini göz ardı etmeyin

Bu kritik sürecin işletmeler kadar mevcut çalışanları da etkilediği unutulmamalıdır. Ayakta kalmak ve daha fazla gelir elde etmek için her zamankinden daha fazla çalışan memnuniyeti ve şeffaflığı sağlanmalıdır. İşletme yöneticileri çalışanlarla olan iletişimi koparmamalı, müşterileri ve sektörleri ile olan güncel gelişmeleri çalışanlarıyla düzenli paylaşmalı ve motivasyonlarını her daim yüksek tutulmalıdır.

İşbirliklerine ağırlık verin

Diğer işletmelerin de her zamankinden daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Hem müşterilerinize hem de farklı sektörlerden müşteri adaylarına ulaşmanızı sağlayacak işbirliklerine açık olun. Farklı sektörlerden diğer KOBİ'lerle yapacağınız işbirlikleri, bu zorlu dönemde hem işletmenize gelir sağlayacak hem de müşterilerinizle iletişiminizi sürdürmenize olanak sunacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Ekonomi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Ekonomi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Ekonomi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı Ekonomi
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı Ekonomi
Bakan Pakdemirli, çiftçinin ürünlerine pazar bulabileceği Dijital Tarım Pazarı'nı tanıttı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Ekonomi
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisiyle yüzde 4,8 daraldı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Aslı Enver Ebru Gündeş Hande Yener
Spor Ersun Yanal Mauricio Isla Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:53:37. #1.14#
title