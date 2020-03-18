KOBİ'lere finansman fırsatı Şekerbank ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Şekerbank ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bu kapsamda, KUTSO üyesi KOBİ'lere, 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli 60 aya varan vadelerle finansman fırsatı geldi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ile Şekerbank Kütahya Şubesi Müdürü Metin Tiken tarafından KUTSO'da imzalanan protokol ile KUTSO üyesi KOBİ'ler, 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli 60 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Şekerbank Kütahya Şube Müdürü Metin Tiken, 66 yıldır iyi ve kötü günde Anadolu'daki üretenlerin yanında olduklarını belirterek, "Türkiye'nin kalkınmasında büyük rol oynadığına inandığımız KOBİ'lerin, Şekerbank'ın desteği ile büyümesini ve onların bankası olmayı istiyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız paket ile KOBİ'lere, farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz" dedi.

Başkan Özotraç, Şekerbank'ın KOBİ'ler için başlattığı kampanyaların iş dünyası açısından sevindirici olduğunu, KUTSO ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA