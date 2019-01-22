Kobi'lere Büyük Destek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni kredi imkanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan yeni kredi paketiyle 1 milyon TL'ye varan desteklerin KOBİ'lere büyük katkı sağlayacağını belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ destek paketi üreticilerimizde büyük bir heyecan yaşattı. KOBİ'lere yönelik olarak 20 milyar TL'lik kredi desteğinin sağlanacağı pakette yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli işletmelere finansman desteği sağlanmış olacak. Yine paket kapsamında imalat ve ihracat sektöründe faaliyet göstermekte olan şirketlere azami 1 milyon TL, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere ise azami 500 bin TL destek verilecek. Toplamda 40 bin kişiye kredi verilirken 6 ay ödemesiz kredilerde 1,54 faiz oranı uygulanacak. Bu gelişmeler, ülkemizin 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyebilmesi için olmazsa olmazımız KOBİ'lerimize can suyu olacak ve ekonomide çarkların dönmesine katkı sunacaktır. Bu imkanların sağlanması noktasında Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Uğurdağ, paketin hazineye etkisinin olmadığını, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB Bankası, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Alternatif Bank, Ziraat Katılım, Al Baraka olmak üzere toplam 13 bankanın desteği ile gerçekleştiğini ve destekten faydalanmak isteyen KOBİ'lerin bu bankalara müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA