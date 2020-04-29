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KOBİ'lere 2020 Nefes Kredisi

Geçen yıllarda üç kez gerçekleştirilen KOBİ finansman projesi "Nefes Kredisi" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başladı.

KOBİ'lere 2020 Nefes Kredisi
29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:35

Geçen yıllarda üç kez gerçekleştirilen KOBİ finansman projesi "Nefes Kredisi" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve özel bir bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş'in imzasıyla devreye giren Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarılacak. Cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmeler krediden faydalanacak.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz "Nefes Kredisi" ile ilgili basın açıklaması yaparak; korona virüs pandemisinden etkilenen Çarşamba'daki cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren TOBB Nefes Kredisi'nin devreye alındığını bildirdi. Basın açıklamasında, Başkan Yılmaz'ın yanı sıra, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kerim Çakır ve Şeref Çelebi ile Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Toraman, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren ve bankanın Çarşamba Şube Müdürü Barış Ocak da hazır bulundu.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası üyelerinin, pandeminin başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada, büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Özellikle cirosu küçük işletmelerimiz finans bulmakta zorluk yaşıyordu. Nefes kredisi ile bu zorluklar bir nebze olsun giderilecek" dedi.

Hayata geçirilen nefes kredisiyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz şu bilgileri verdi:

"Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da kızışacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda üst kuruluşumuz olan TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız. Nefes Kredisi'ne 25 milyonun altındaki işletmeler başvuracaklar. Üyelerimiz Odamız veya Borsamızdan alacakları faaliyet belgeleri ile banka şubelerine başvurabilecekler."

Zeren: "Üyelerimizin yanındayız"

Çarşamba Ticaret Borsası Başkan Vekili Servet Zeren ise yaptığı açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Ticaret Borsası Başkanımız Kazım Yılmaz, bankaların olumsuz tutumu nedeniyle finansmana erişimde sorun yaşayan üyelerimizden bildirimler aldığımızı, sürecin takipçisi olacağımızın ve eğer bankalar tavrını değiştirmez ise TOBB öncülüğünde borsamızın katkısıyla uygun faizli kredi çalışması yapacağımızın müjdesini vermişti. Çarşamba Ticaret Borsası olarak kaynaklarımızı 'Nefes kredisi' için seferber ederek, sözümüzü tuttuk, dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin yanındayız" diye konuştu.

Bankanın Çarşamba Şube Müdürü Barış Ocak da şunları söyledi:

"Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerimizi desteklemek amacıyla, daha önceki Nefes kredisi ve diğer projelerde hep ön safta yer aldık. KOBİ'lerimiz, korona virüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde ülkemiz için büyük fedakarlıkta bulunarak kepenklerini gönüllü olarak kapattı. Onlar üzerine düşeni yaptı, şimdi bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Projede yer alan tek özel banka olarak Nefes kredisi projesine öncülük etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyor, tüm Çarşamba TSO ve Çarşamba Ticaret Borsası üyelerini şubemize bekliyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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