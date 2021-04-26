"KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" semineri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" semineri düzenlendi

'KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması' semineri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, "Türkiye Kredi Garanti Fonu ile bankaların fikri mülkiyet değerlemelerini teminat olarak kabul edebilmesi için bir Fikri Mülkiyet Sigortası sistemi kurma sürecindeyiz.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, "Türkiye Kredi Garanti Fonu ile bankaların fikri mülkiyet değerlemelerini teminat olarak kabul edebilmesi için bir Fikri Mülkiyet Sigortası sistemi kurma sürecindeyiz." dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla fikri mülkiyetin önemine dikkati çekmek üzere 2001 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla kutlanan ve bu yılki teması "Fikri Mülkiyet ve KOBİ'ler: Fikirlerinizi Kazanca Dönüştürün" olarak belirlenen "KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" başlıklı uluslararası seminer video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Başkanı Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) iş birliğiyle düzenledikleri seminerin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl yaşananların ekonomide rekabetçi, dayanıklı işletmeler ile fikri mülkiyetin önemini gösterdiğini belirterek, fikri mülkiyet ekosistemini sanayi, start up ve KOBİ'lere yakınlaştırmak için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği söyledi.

Asan, ekonominin, gücünü artık inovasyondan aldığını ifade ederek, fikri mülkiyetin lisanslama, satış, ticarileştirme alanlarında KOBİ'lerin değerini artırdığını dile getirdi.

Fikri mülkiyet yönetiminin önemine işaret eden Asan, bunun bir firmanın alınması ve satılması sırasında ya da bir anlaşmada önemli yer tuttuğunu, banka teminatları açısından da fikri mülkiyetin bir değer olduğunu bildirdi.

Asan, "Türkiye Kredi Garanti Fonu ile bankaların fikri mülkiyet değerlemelerini teminat olarak kabul edebilmesi için bir Fikri Mülkiyet Sigortası sistemi kurma sürecindeyiz." diye konuştu.

"İşletmecilere yol gösterebiliriz"

WIPO Genel Direktörü Daren Tang de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜRKPATENT ve WIPO arasındaki güçlü iş birliğinin çok mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Hem bakanlığın hem de TÜRKPATENT'in deneyimlerini, fikri mülkiyet haklarının kullanılması anlamında KOBİ'lerle paylaşabileceğini dile getiren Tang, "KOBİ'ler dünyadaki bütün şirketlerin yüzde 90'ını oluşturuyorlar. Türkiye'de 3,5 milyon KOBİ olduğu tahmin edilmekte. Fikri mülkiyet onlar için fikirlerini ürüne dönüştürmede, rekabet ve büyümede önemli bir yardımcı olabilir." dedi.

Tang, Avrupa'da yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, KOBİ çalışanlarının, fikri mülkiyet korumasından yararlandığında kişi başına gelirinin yüzde 70 arttığına işaret etti.

KOBİ'lerin, fikri mülkiyet haklarını kullanarak işletmelerini daha da ileriye taşıyabileceklerini vurgulayan Tang, "Biz bu etkinlikle işletmecilere destek olmak istiyoruz. İşletmelerine yeni bir yön katabilirler. Fikri mülkiyet koruması ve tescilinin karmaşık süreci içinde nasıl yollarını bulacakları konusunda ve yeni beceriler noktasında onlara yol gösterebiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı.
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması" semineri düzenlendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:21:27. #1.15#

title