KOBİ’lerde batık kredi sorunu büyüyor!

25.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:54

Son yıllarda özendirici ve kolaylaştırıcı politika ve uygulamaların da katkısıyla bankacılık sektörünün toplam kredileri içindeki payını artıran KOBİ 'lerin, ekonomide yaşanan durgunluk paralelinde bu kredilerin geri ödemesinde sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı görülüyor.