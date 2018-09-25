Kobi'ler "Nefes" Alacak

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB'un öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi" kapsamında, isteyen üye başına azami 75 bin TL düşük faizli kredi kullandıracak.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) yüzde 85 teminatıyla ve 8 bankanın işbirliği ile hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin devamı niteliğinde, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi" başvurularının başladığını bildirdi. Yapılan anlaşmayla, KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlanacağını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle bu proje reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir. Ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lere destek olacak bu kredi kampanyası piyasaları da hareketlendirecektir" dedi.

KOBİ'ler kazanacak, Türkiye kazanacak

Samsun TSO üyesi KOBİ'lerin kredi için öncelikle odaya müracaat ederek faaliyet belgesi almaları gerektiğini belirten Murzioğlu, "Bu belgeyle ilgili odamız tarafından anlaşmalı bankalardan, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bnkası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım'dan birisine müracaat edecek olan şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde 6 ay ana para ödemesiz aylık 1.85 (yıllık 22.2) faiz oranı ile 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli krediden yararlanabilecek. Üyelerimizin başvuruları banka tarafından onaylanması halinde azami 75 bin TL kredi alabilecek. Protokol gereği, kredi değerlendirme sürecinde odamızın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır. Kredinin yüzde 85'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ'lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Eminim bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa zamanda alacağız. Bu projeyle KOBİ'miz kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu. - SAMSUN