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KOBİ'ler için satış süreci tek cihazla yönetilebilecek

İSTANBUL (İHA) – İhracatta teknoloji bazlı çözümler üretiliyor.

KOBİ'ler için satış süreci tek cihazla yönetilebilecek
23.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:47

İSTANBUL (İHA) – İhracatta teknoloji bazlı çözümler üretiliyor. Tek cihazla tüm satış sürecinin yönetilebilmesi amaçlanıyor.

İş ortaklarının daha yüksek ihracat hacmine ulaşması için çözümler üreten Phoeny Solutions, yeni bir ihracat sistemi geliştirdi. Şirket, bu sistemin herkes tarafından kolayca kullanılabileceğini ve tek bir personel ile tüm ihracatın yönetilebileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, müşterilere bir cihaz sağlanıyor ve bu cihaz, içinde gerekli olan her şeyi barındırıyor. Cihaz sayesinde, internet bağlantısı olan her yerde ve her zaman müşteriler ile hızlı iletişim kurulabilecek.

Dijital İhracat Sistemi, firmaların ihracat sürecini tek elden yönetmesi için her firmaya özel olarak hazırlanıyor. Kurulum için yapılan analizlerin sonuçlarına göre içinde taleplerin görüntülenebileceği uygulamalar ve müşteri ile anında irtibat kurulmasını sağlayacak dokümanlar bulunan bir tablet teslim ediliyor. Özellikle bir kişinin birçok iş yapmak zorunda kaldığı KOBİ'ler için tek tablet-tek sorumlu yeterli hale geliyor. Ayrıca ürün, sektör, hedef pazarlar ve rakipler sürekli analiz edildiği için, sistem kendi kendine gelişen bir yapıya sahip. Bu sayede her geçen gün alınan taleplerin kalitesi ve sayısı yükseliyor.

Türk makineciler için bütünleşik hizmet

Sistemin makine firmalarını düşünerek geliştirildiğinin belirtildiği şirket açıklamasında, daha önce birçok makine firması için bu sistemin uygulandığı ve kısa sürede alınan dönüşlerle hizmetlerin geliştirilerek tek bir ürün haline getirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada görselden içeriğe, teknik bilgilerden makine ile alakalı hedef müşterilerin bulunmasına kadar tüm aşamaları içeren bu ihracat modelinin, bütünsel bir yaklaşım içerdiği ve müşteriyi her yerden yakalayabilmeyi sağlaması nedeniyle satışta etkili olduğu söyleniyor.

Ayrıca söz konusu sistem ile yeni müşteri arama süresinin sıfıra indirildiği de bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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