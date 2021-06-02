Kobi'ler İçin Döngüsel Ekonomi Çalıştayı
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Kobi'ler İçin Döngüsel Ekonomi Çalıştayı

Kobi'ler İçin Döngüsel Ekonomi Çalıştayı
Habermetre - Haberler | Toplum

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında KOSGEB tarafından 10 Haziran 2021 tarihinde KOBİ'ler için Döngüsel Ekonomi Çalıştayı düzenlenecektir.

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında KOSGEB tarafından 10 Haziran 2021 tarihinde KOBİ'ler için Döngüsel Ekonomi Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştayın genel amacı kaynak verimliliği ve atık azaltımı konularına değer zinciri bakış açışıyla ve bütünsel olarak yaklaşan döngüsel ekonomi modelinin özellikle KOBİ'ler perspektifi ile ele alınmasıdır. Bu kapsamda, söz konusu çalıştayın temel hedefi döngüsel ekonomi kavramı ve döngüsel iş modellerinin, uygulama yöntem ve örnekleri ile birlikte tartışılarak, verimlilik artışının yanı sıra sağlanan rekabet avantajı ve yeni pazarlara giriş gibi fırsatlar üzerinde durulmasıdır. Bu sayede, döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde KOBİ'lerin ve KOBİ'lere hizmet sunan kurum ve kuruluşların bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Çalıştayda aşağıdaki konu başlıklarını ele alınacaktır:

Döngüsel ekonomi nedir, KOBİ'ler için ne ifade eder? Döngüsel ekonomi iş modelleri ve döngüsel iş tasarımı Döngüsel ekonomide öne çıkan değer zincirleri ve uygulama örnekleri Döngüsel bir iş modeli olarak endüstriyel simbiyoz

Kayıt linki: https://cosme. kosgeb. gov. tr/cosme-turkiye-projesi-kobiler-icin-dongusel-ekonomi-calistayi-10-haziran-2021/

Kaynak: Habermetre

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