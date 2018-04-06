Kobi'ler E-ticaretle Büyüyecek"

ticaret Direktörü Bahadır Kılıç, Türkiye'de e-ticaretin 2013 yılından bu yana yıllık yüzde 25-30 bandında büyüdüğünü belirterek, "Böyle olduğu için KOBİ'lerin bu dünyaya adım atmaları büyümelerini en fazla etkileyecek faktörlerden biri." dedi.

Kobi'ler E-ticaretle Büyüyecek

E-ticaret Direktörü Bahadır Kılıç, Türkiye'de e-ticaretin 2013 yılından bu yana yıllık yüzde 25-30 bandında büyüdüğünü belirterek, "Böyle olduğu için KOBİ'lerin bu dünyaya adım atmaları büyümelerini en fazla etkileyecek faktörlerden biri." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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