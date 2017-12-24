Kobi'ler Dünyaya Açılacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın (İTSO) KOBİ sınıfında yer alan üyeleri, Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'ne dahil edildi. İTSO ile projenin Doğu Marmara bölgesindeki yürütücüsü KOSGEB Bursa Müdürlüğü arasında imzalanan protokol sayesinde İTSO üyesi işletmeler, başta pazarlama faaliyetleri olmak üzere birçok konuda AB destekli projeden ücretsiz yararlanabilecek.



Gerek yurtiçi gerek yurtdışı organizasyonları ile üyelerinin ticari gelişimine katkıda İTSO, üyeleri için çok önemli bir projenin kapısını daha araladı. İTSO üyeleri, KOSGEB Bursa Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile Avrupa İşletmeler Ağı projesine alındı.



İletişim noktası oluşturulacak



İTSO Başkanı Metin Anıl, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, proje ile üyelerin, markalaşma, dış ticaret, pazarlama, inovasyon yönetimi, AB projeleri yazımı gibi konularda verilen eğitimlerden ücretsiz yararlanabileceğini söyledi. Proje kapsamında KOBİ'lerin, dünyanın pek çok ülkesinden gönderilen ticari ya da teknolojik işbirliği tekliflerine ulaşabileceğini belirten Balkan Anıl, üyelerin Oda tarafından düzenlenecek yurtdışı gezilerde ikili işbirliği görüşmeleri yapabileceklerini kaydetti. Metin Anıl, oda bünyesinde iletişim noktası oluşturarak, üyelerin AB destekli bu projeden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.



Dünyada 50 ülkede uygulanıyor



Türkiye'de 11 konsorsiyum tarafından yürütülen projeyle, Türkiye'deki işletmeler ile Avrupa'daki işletmelerin sektörel ve ticaret konularına göre eşleştirilmesine ve firmaların yurtdışı pazarlama faaliyetlerine potansiyel müşteriler bulunarak destek veriliyor. AB Komisyonu ile KOSGEB Bursa Müdürlüğü arasında 2020 yılına kadar sürecek çerçeve anlaşması gereği Bursa ve çevre illerde, 2017-2018 döneminde 1 milyon Avro bütçeli proje çalışmaları yürütülecek. Avrupa Birliği'nin COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında oluşturulan ve dünyadaki en büyük iş ağı olan, Avrupa İşletmeler Ağı, dünyada 50'den fazla ülkede 600 civarında KOBİ'lere destek veren kuruluşların birbirine bağlantısını sağlıyor. Proje, KOBİ'lerin bilgiye ulaşımı ve uluslararası piyasalara açılımının kolaylaştırılmasını, geliştirilen teknolojilerin pazarlanmasını ya da ihtiyaç duyduğu teknolojilere erişiminde yardımcı olmayı öngörüyor. - BURSA