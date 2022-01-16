KOBİ'ler çevrim içi pazar yerlerinde gücünü katlıyor

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan, çevrim içi pazar yerlerinin KOBİ'lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğine etkisini konu alan rapor, e-ticaret sektörünün KOBİ'lerin gücüne güç kattığına işaret ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde hazırlanan, çevrim içi pazar yerlerinin KOBİ'lerin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğine etkisini konu alan rapor, e-ticaret sektörünün KOBİ'lerin gücüne güç kattığına işaret ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hem ülke istihdamının en büyük kısmını sağlayan hem de üretim ve tedarik zincirinin vazgeçilmez halkalarını oluşturan, ülke ekonomisinin "can damarı" KOBİ'lerin üzerinde, çevrim içi pazar yerlerinin inovasyon ve uluslararası rekabetçiliğine etkisini gösteren bir rapor hazırlandı.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmayla e-ticaret sektörünün, KOBİ'lerin gücünü katladıkları bir alan olduğu tespit edildi. Doç. Dr. Ali Coşkun, Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, Dr. Levent Demircan ve Dr. Ceyhun Emre Doğru tarafından yazılan raporun saha araştırması, Türkiye genelini temsilen seçilen 155 KOBİ yöneticisi ile yapıldı.

KOBİ'ler e-pazar yerlerinde verimliliklerini ve inovasyon kapasitelerini artırıyor

TÜSİAD tarafından düzenlenen ve çevrim içi olarak gerçekleşen Dijital Türkiye Konferansı'nda Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu tarafından sunulan raporda, KOBİ'lerin yüzde 69'u çevrim içi pazar yerleriyle çalışmanın verimliliklerini artırdığını, yüzde 65'i ise inovasyon kapasitelerinin artmasında etkili olduğunu belirtti.

Raporda, "marka değeri", "teknolojik altyapı, AR-GE yatırımları" ve "finansal güç", şirketlerin rekabetçiliğini en çok etkileyen 3 unsur olarak göze çarpıyor.

Çevrim içi pazar yerlerinin Türkiye'deki firmaların inovasyon ve rekabetçiliğine doğrudan etki ettiği önemli alanların başında, bu şirketlerin uluslararası ticarete açılmasını sağlamak ve tedarik zincirlerine entegre etmek geliyor.

Araştırmaya katılan şirketler arasında e-pazar yerleriyle çalışmak için tedarik zincirini geliştirmeye yönelik yatırımlar yaptıklarını ifade edenlerin oranı yüzde 54,8 olurken, yüzde 54'lük bir kesim çevrim içi pazar yerleriyle çalışmanın şirketlerinin kurumsal yönetim anlayışını ve kültürünü geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 61'i ise e-pazar yerleriyle çalışmaları sayesinde iş birliklerinin ve iş çevrelerinin geliştiğini söylüyor.

Raporda, KOBİ'lerin yüzde 75'inde çalışanların yetkinliklerinin şirketlerinin inovasyon kapasitesine ve rekabetçiliğine doğrudan etki ettiği görülüyor. Katılımcıların yüzde 31'i çevrim içi pazar yerleriyle çalışmaya başladıktan sonra nitelikli iş gücünü şirketlerine çekmek için çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirtiyor.