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Ekonomi

KOBİ'ler 2019'da e-ticaret sayesinde 42 milyon ürün sattı

IdeaSoft 2013'ten bu yana her yıl yayınladığı KOBİ E-ticaret Raporu'nun 2019 sonuçlarını açıkladı.

25.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:06
KOBİ'ler 2019'da e-ticaret sayesinde 42 milyon ürün sattı

IdeaSoft 2013'ten bu yana her yıl yayınladığı KOBİ E-ticaret Raporu'nun 2019 sonuçlarını açıkladı. 8 bini aşkın sanal mağazanın incelendiği rapora göre, geçtiğimiz yıl 5,1 milyon sipariş ile 42 milyon ürün satışı gerçekleştirildi. KOBİ'lerin e-ticaretteki toplam cirosu önceki yıla kıyasla yüzde 80 büyüyerek 1,6 milyar TL'yi aştı.

E-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft tarafından KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini yakından takip etmek amacıyla her yıl hazırlanan KOBİ E-ticaret Raporu'nun 2019 sonuçları yayınlandı. Raporda, 2018 yılına göre, yüzde 25 artışla 8 bini aşan IdeaSoft altyapısını kullanan sanal mağazadan satılan toplam 42 milyon ürün mercek altına alındı. 2018 yılında ilk defa mobil cihazlar üzerinden verilen sipariş sayısı masaüstü cihazları aşmıştı. 2019'da artış devam etti ve mobil cihazlardan verilen siparişler yüzde 30'luk artışla 2,9 milyona ulaşırken, internet alışverişlerinde masaüstü siparişler ise önceki yıla yakın seyretti ve 2,2 milyonda kaldı. Online alışverişlerin coğrafi bölgeler arası dağılımında Marmara Bölgesi daralırken Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 114'lük pay artışı yaşadı. Tüketiciler online alışveriş için 2019'da da Pazartesi gününü tercih etti.

KOBİ'lerin e-ticaretteki toplam cirosu 1,6 milyar TL'yi aştı

2018 yılına kıyasla yüzde 25 artarak 2019 yılında 8 bin 125'e ulaşan IdeaSoft kullanıcısı online mağazadan 42 milyon 37 bin 694 adet ürün satışı gerçekleştirildi. Böylece KOBİ'lerin e-ticaretteki toplam cirosu geçen yıla oranla yüzde 80 artarak 1 milyar 621 milyon 17 bin 296 TL'ye ulaştı. İnternetten yapılan her bir alışverişte ortalama 8,1 ürün sipariş edilirken, sepet ortalaması ise 315 lira 38 kuruş olarak kaydedildi.

Mobil cihazlar trafikte, masaüstü ise satışa dönüşme oranında önde

IdeaSoft KOBİ E-Ticaret Raporu 2019 sonuçlarında en dikkat çekici nokta, mobil cihazlardan e-ticaret sitelerine gelen trafik oranı oldu. Sayfa görüntülemelerinin yüzde 75,7'si mobil cihazlar üzerinden yapıldı; masaüstünden görüntüleme oranı ise yüzde 24,3 olarak kaydedildi. Masaüstü siparişlerin sayısı 2 milyon 189 bin 621'de kalırken mobil siparişlerin sayısı 2 milyon 950 bin 333'e ulaştı. Sayfa görüntülenmelerinin satışa dönüş oranı incelendiğinde, 2018 yılında siparişteki liderliğini koruyan masaüstü, 2019 yılında da benzer bir tablo çizdi. Masaüstü görüntülemelerin binde 5'i satışa dönerken mobilde bu oran binde 2'de kaldı.

Online alışverişte Doğu Anadolu yüzde 114'lük rekor büyüme kaydetti

Online alışverişi en çok tercih eden bölge yüzde 42,73 ile yeniden Marmara olurken, onu yüzde 14,99 ile İç Anadolu, yüzde 14,23 ile Ege, yüzde 9,88 ile Akdeniz, yüzde 9,45 ile Karadeniz, yüzde 4,51 ile Doğu Anadolu ve yüzde 4,21 ile Güneydoğu Anadolu takip etti. Geçen yıla oranla Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin bölgeler arasındaki payında gerileme görülürken diğer bölgelerin paylarında önemli bir artış yaşandı. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin sipariş paylarında yüzde 11; Güneydoğu Anadolu'da yüzde 62 ve Karadeniz'de yüzde 97'lik artış kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi ise yüzde 114'lük bölgeler arasındaki pay artışıyla rekor genişleme kaydetti.

Mesai saatlerindeki boşluklar internet alışverişi için değerlendiriliyor

İnternet alışverişleri mevsimlere göre incelendiğinde, 'yaz' mevsiminde online alışverişler durgun seyretti. Ancak internetten yapılan alışveriş konulu aramaların 24 kat arttığı Efsane Cuma ve Siber Pazartesi gibi indirim günleriyle 'sonbahar' en çok siparişin verildiği mevsim olarak öne çıktı. Günlük hayatın giderek hızlanan temposu ise kullanıcıları mesai saatlerindeki kısa aralarda bir yandan ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da alışveriş yapmaya yöneltti. Tüketiciler internet alışverişleri için 2019'da da en çok Pazartesi gününü tercih ederken, siparişlerin dörtte biri 13.00-16.00 saatleri arasında veriliyor.

Ücretsiz kargo sunan online mağazalar çoğunlukta

2018 yılında internetten yapılan alışverişlerin yüzde 49'unda ücretsiz kargo olanağı sunulurken, 2019 yılında bu oran yüzde 51'e ulaştı. Böylece müşteri kazanım rekabetinde çoğunluğu, kargo ücretini ödeyen online mağazalar üstlendi. Siparişlerdeki kargo şirketi tercihlerinde ise Aras Kargo yüzde 34 ile birinci, Yurtiçi Kargo yüzde 27 ile ikinci ve MNG Kargo yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı. MNG'yi yüzde 11 ile Sürat Kargo, yüzde 4 ile PTT Kargo ve UPS takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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