Kobi Değer Kredisi Paketini Heyecanla Karşıladık"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, KOBİ Değer Kredisi paketinin ticaretin çarklarının takılmadan dönmesini sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Ekonomik saldırı altında olduğumuz bu olağanüstü dönemde ticaretin çarklarının takılmadan dönmesini sağlayacağına inandığımız bu paketi iş dünyası olarak heyecanla karşıladık." dedi.

İstanbul Ticaret Borsasının ocak ayı meclis toplantısında konuşan Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KOBİ Değer Kredisi paketinin ticaretin çarklarının takılmadan dönmesini sağlayacağına inandıklarını aktaran Kopuz, "Bu pakete göre 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek bir krediden bahsediyoruz. Üstelik 20 milyar TL büyüklüğü olan bu kredinin Hazine'ye de bir etkisi olmayacak. Ekonomik saldırı altında olduğumuz bu olağanüstü dönemde ticaretin çarklarının takılmadan dönmesini sağlayacağına inandığımız bu paketi iş dünyası olarak heyecanla karşıladık. Arkasında çok ciddi bir çalışma olan KOBİ Değer Kredisi Paketinin, hem iş alemine hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kopuz, finansal saldırılar yaşanılan bir yılın geride kaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Ama tehlike ve saldırılar sürüyor. Özellikle döviz kuru üzerinden yapılan ve enflasyonu yükselten müdahaleler, birçok alanda planlarımızı güncelleyip, yeni eylem planlarına yönelmemize sebep oldu. Çok şükür ki mali disiplinden taviz vermeden yapılan hamlelerle, çalkantılı günleri geride bırakıyoruz. Gelinen noktada, öngörüldüğü gibi bir dengelenme sürecine girdik. Yıl sonu için güncellenmiş enflasyon hedefini tutturmayı başardık. İnancım odur ki, enflasyon oranı yıl içinde kademeli olarak düşüş gösterecek ve Allah'ın izniyle hedeflenen yüzde 15,9'un da altına inecektir."

2018 yılında 9 ay uygulanan asgari ücret desteğinin 2019'da 12 ay boyunca uygulanacağını vurgulayan Kopuz, özellikle bu teşviklerin, son asgari ücret zammından sonra işsizliğin artmaması, üretimin sürmesi bakımından çok kilit uygulamalar olduğunu söyledi.

Kopuz, milletin bu enflasyonun altında ezdirilseydi, önce tüketim sonra da dolaylı olarak üretimin duracağına dikkati çekerek, "Şu anda hükümetimiz, milletimizin enflasyondan etkilenmemesi için asgari ücrette yüzde 26,05'lik bir oranda artış yoluna gitti. Bu artış ile inşallah milletimiz rahat bir nefes alacak, verilen desteklerle de işverenler zor durumda kalmayacak. Bu maaş artışı belki ileride rakamlara artı enflasyon olarak yansıyabilir ama bu gibi durumlarda geçici bir enflasyon hali, kalıcı sorunlardan evladır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA