Kobe depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor

Japonya'da 6 binden fazla kişinin öldüğü Hanşin-Awaci depreminin (Kobe depremi) 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılıyor.

Hyogo eyaletinin başkenti Kobe kentini, Ocak 1995'te vuran ve medyada "Kobe depremi" olarak bilinen doğal afet ile sonrasında çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler unutulmadı.

Yaşamını yitirenleri anmak üzere Kobe'de bir parkta düzenlenen anma töreninde bir araya gelen bölge halkı, bambu ve kağıtlardan yapılmış 5 bin fener yaktı.

Halk, deprem ve getirdiği acılarını hafızalardan silmek üzere yakılan fenerlerden "1.17" ile Japonca "Unut" kelimesini oluşturdu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Kobe depreminden dersler çıkarıldığını belirterek, "Afetlere karşı risk yönetimine ilişkin hükümet elinden geleni yapmaya devam edecektir." dedi.

Hanşin-Awaci depremi 17 Ocak 1995'te yerel saatle 05.46'da 17 kilometre derinlikte ve 7,3 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Kyodo ajansı 640 binden fazla binanın hasar aldığı afette, 6 bin 400'den fazla kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin ağır yaralandığını bildirmişti.