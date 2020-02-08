Kobe Bryant kazası raporu: Helikopterin motorları çalışıyordu, pilot hatası olabilir
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Kobe Bryant kazası raporu: Helikopterin motorları çalışıyordu, pilot hatası olabilir

Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında motorların arıza yaptığına dair herhangi bir bulgu görülmedi

08.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:27
Kobe Bryant kazası raporu: Helikopterin motorları çalışıyordu, pilot hatası olabilir

yıldızı 'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında motorların arıza yaptığına dair herhangi bir bulgu görülmedi.


Federal müfettişler cuma günü hazırladıkları bir raporda, helikopter teçhizatında teknik bir arızaya rastlanılmadığı tespitinde bulundu. Uzmanlar, kötü hava şartlarında meydan gelen kazanın, helikopter pilotunun yön algısını ve kontrolü kaybetmesi sonucu yaşanmış olabileceğini söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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