Kobe Bryant kazası raporu: Helikopterin motorları çalışıyordu, pilot hatası olabilir
Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında motorların arıza yaptığına dair herhangi bir bulgu görülmedi
Basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında motorların arıza yaptığına dair herhangi bir bulgu görülmedi.
Federal müfettişler cuma günü hazırladıkları bir raporda, helikopter teçhizatında teknik bir arızaya rastlanılmadığı tespitinde bulundu. Uzmanlar, kötü hava şartlarında meydan gelen kazanın, helikopter pilotunun yön algısını ve kontrolü kaybetmesi sonucu yaşanmış olabileceğini söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle