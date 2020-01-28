Haberler » Spor » Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi - Spor
BBC

Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi

Trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısını yaşatmak için, NBA logosunun değiştirilmesi ve Los Angeles Lakers efsanesinin silüetinin koyulması için kampanya başlatıldı.

28.01.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:34
Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi

NBA logosunun, Pazar günü helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden efsanevi oyuncu 'ın silüetiyle değiştirilmesi için internette başlatılan kampanyaya 1,5 milyondan fazla kişi destek verdi.

Dijital imza kampanyası platformu change.org'daki önerinin sahibi Nick M. adlı kullanıcı, bu yolla Bryant'ın NBA logosunda ölümsüzleşeceğini belirtti.

Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir LA Lakers efsanesi Jerry West'in silüeti yer alıyor.

1971'DEN BERİ KULLANILIYOR

NBA logosu 1971'den beri kullanılıyor. Logodaki NBA yazısının karakteri 2017'de değiştirilmişti.

NBA, logonun değiştirilmesi olasılığı konusunda henüz açıklama yapmadı.

81 yaşındaki Jerry West de henüz bu konuda görüş bildirmedi.

West, Bryant'ın ölüm haberini duyduktan sonra CBS televizyonuna oğlunu kaybetmiş kadar üzüldüğünü söylemişti.


Haber Videosu

: Kobe Bryant'ın yeni NBA logosu olması için başlatılan kampanyaya 1,5 milyon kişi destek verdi
BBC
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler