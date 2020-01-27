Kobe Bryant'ın kızı Gianna kimdir ve kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın kaç çocuğu var? Kobe Bryant'ın eşi kimdir?

27.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:40

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryanyt, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. Kobe Bryant'ın kızı Gianna'nın da yaşamını yitirdiği kaza sonrası Kobe Bryant'ın kızı Gianna kimdir ve kaç yaşındaydı? Kobe Bryant'ın kaç çocuğu var sorularının yanıtları arandı.

KOBE BRYANT'IN KIZI GİANNA KİMDİR?

Kobe Bryant'ın kızı Gianna Maria-Onore, 1 Mayıs 2006 tarihinde dünyaya geldi.

Babasının izinden giden Gianna Maria-Onore, basketbolcu olmak istiyordu.

Genç yaşına rağmen yeteneği ile dikkat çeken Gianna, basketbolda geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.

KOBE BRYANT'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

41 yaşında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın Gianna Maria-Onore Bryant, Natalia Diamante Bryant, Bianka Bella Bryant, Capri Kobe Bryant isminde dört çocuğu var.

KOBE BRYANT'IN EŞİ KİMDİR?

Vanessa Laine Bryant, 5 Mayıs 1982 tarihinde Los Angeles'da dünyaya geldi. İnstagram üzerinde 1.9 milyon takipçisi bulunan Vanessa Bryant ile tanıştığında 17 yaşındaydı. Tanıştıktan 6 ay sonra Kobe Bryant'ın evlilik teklif ettiği Vanessa Bryant, 2004 yılına kadar evliliklerini sorunsuz devam ettirdi. Kobe ile Vanessa arasındaki ilişki 2011 yılında sarsıldı ve çift boşanmalarına ramak kaldığı esnada evliliklerine devam etme kararı aldı. Kobe Bryant ve Vanessa Laine Bryant 4 kız çocuğu sahibidir.

Haber Videosu