Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 9 kişinin öldüğü açıklandı
NEW ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı.
NEW ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklandı.
California eyaletinin Calabasas kenti yakınlarındaki kazada daha önce 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğunu duyurdu.
Kazada Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna da hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren diğer 7 kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı.
Federal Havacılık Birimi Sözcüsü Allen Kenitzer de yaptığı açıklamada, "Sikorsky S-76" tipi helikopterin düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.