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Kobe Bryant hayatını kaybetti

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:38
Kobe Bryant hayatını kaybetti

'in efsane basketbolcusu , kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.


Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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