Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
27.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:35
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca 5 kez NBA şampiyonu olan Kobe Bryant, 41 yaşındaydı.
California eyaletindeki helikopter kazasında kurtulan olmadı. Helikopterde, toplam 5 kişinin olduğu bildirildi.
Ayrıntılar birazdan…