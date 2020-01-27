Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
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BBC

Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, ABD'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.

27.01.2020 00:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:35
Kobe Bryant: Basketbol efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Dünya tarihinin en iyileri arasında gösterilen , ABD'deki kazasında hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca 5 kez NBA şampiyonu olan Kobe Bryant, 41 yaşındaydı.

California eyaletindeki helikopter kazasında kurtulan olmadı. Helikopterde, toplam 5 kişinin olduğu bildirildi.

Ayrıntılar birazdan…

BBC
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